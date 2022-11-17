Adana Demirspor transferde çok büyük oynuyor! Hulk ve Suarez Adana Demirspor'a mı geliyor?

Adana Demirspor transferde çok büyük oynuyor! Hulk ve Suarez Adana Demirspor'a mı geliyor?

Adana Demirspor'dan Hulk ve Suarez hamlesi futbolseverleri heyecanlandırdı. Dünyaca ünlü iki isim Adana Demirspor'imza atacak mı?

Adana Demirspor'un Atletico Mineiro’dan Hulk ve Nacional’den Luis Suarez’i transfer etmek için kolları sıvadığı iddia ediliyor. Adana ekibi transferde büyük oynamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Mario Balotelli'yi kadrosuna katarak büyük bir iş çıkaran Adana Demirspor bu sezon başında ise Rus yıldız Artem Dzyuba'yı kadrosuna katarak adından söz ettirmişti.

Ancak Zenit'ten transfer edilen Artem Dzyuba'nın sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedildi. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın Rus futbolcuyu kadroda istemediği için gönderildiği iddia edildi.

Yaptığı büyük transferler ile adından söz ettiren Adana Demirspor futbol dünyasını sarsacak transfler yapmak istiyor.

Süper Lig'de bu sezon iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor'un Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Hulk'u kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia ediliyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta Nacional'den ayrılan Uruguaylı yıldız Luis Suarez'inde Adana Demirspor'un radarında olduğu konuşuluyor..

Adana Demirspor'lu yöneticilerin bu iki transfer için yurt dışında olduğu belirtildi.



