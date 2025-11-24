Adana Demirspor'un tesislerine icra geldi!

- Adana Demirspor'da personel alacakları nedeniyle kriz büyüdü ve kulüp tesislerine icra geldi.
- Çalışanlar yaklaşık 1 yıldır ödeme alamadıkları için icra yoluna başvurdu.
- Ekonomik sorunlarla boğuşan kulüp, eksi 23 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig ekiplerden Adana Demirspor'da ekonomik kriz büyüyor.
Yaklaşık 1 yıldır ödeme yapılmadığı öğrenilen kulüp personeli, alacaklarını tahsil edebilmek için icra yoluna başvurdu.
HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLADI
Polis eşliğinde tesislere gelen icra memurları, kulübe ait eşyalara yönelik haciz işlemlerine başladı.
Maddi sorunların uzun süredir çözülemediği kulüpte sessizlik dikkat çekti.
EKSİ 23 PUANLA SON SIRADALAR
Ekonomik çıkmazdan kurtulamayan Adana Demirspor, üst üste aldığı cezalar nedeniyle eksi 23 puanla ligin son sırasında bulunuyor.