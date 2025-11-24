Abone ol: Google News

Adana Demirspor'un tesislerine icra geldi!

Adana Demirspor'da personel alacakları nedeniyle yaşanan kriz büyüdü, uzun süredir maaşlarını alamayan çalışanların başvurusu üzerine kulübün tesislerine icra geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 13:53
  • Adana Demirspor'da personel alacakları nedeniyle kriz büyüdü ve kulüp tesislerine icra geldi.
  • Çalışanlar yaklaşık 1 yıldır ödeme alamadıkları için icra yoluna başvurdu.
  • Ekonomik sorunlarla boğuşan kulüp, eksi 23 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

1. Lig ekiplerden Adana Demirspor'da ekonomik kriz büyüyor.

Yaklaşık 1 yıldır ödeme yapılmadığı öğrenilen kulüp personeli, alacaklarını tahsil edebilmek için icra yoluna başvurdu.

HACİZ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Polis eşliğinde tesislere gelen icra memurları, kulübe ait eşyalara yönelik haciz işlemlerine başladı.

Maddi sorunların uzun süredir çözülemediği kulüpte sessizlik dikkat çekti.

EKSİ 23 PUANLA SON SIRADALAR

Ekonomik çıkmazdan kurtulamayan Adana Demirspor, üst üste aldığı cezalar nedeniyle eksi 23 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Eshspor Haberleri