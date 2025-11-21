Ademola Lookman ezeli rakipleri karşı karşıya getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 13. hafta heyecanına kısa bir süre kalırken şampiyonluk yarışının ortaklarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ortaya çıktı.

Ara transfer döneminde takviye yapmayı planlayan iki takımın da Atalanta'da problem yaşayan Ademola Lookman için devrede olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Estadio Deportivo'nun haberine göre Atalanta Teknik Direktörü Juric ile tartışan ve takımdan ayrılması beklenen Lookman için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber etti.

Daha önce yaptığı bir teklif reddedilen sarı-lacivertlilerin, yeni bir formülle masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi.

TOTTENHAM VE ATLETICO MADRİD DE İLGİLENİYOR

Galatasaray'ın ise Lookman'ı orta vadeli planına uygun stratejik bir transfer olarak gördüğü hatta vatandaşı Victor Osimhen'in de devreye girerek yıldız oyuncuyu imza için ikna etmeye çabalayacağı yazıldı.

Öte yandan 28 yaşındaki futbolcu için Tottenham ve Atletico Madrid'in de devrede olduğu aktarıldı.

Bu sezon Atalanta formasıyla 10 maça çıkan Lookman, 1 gol kaydetti ve 645 dakika sahada kaldı.