Galatasaray, Göztepe deplasmanında kazandı

- Galatasaray, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Göztepe'yi 3-1 yendi.
- Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı.
- Galatasaray galibiyete setlerde 20-25, 17-25, 25-22, 21-25 ile ulaştı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
110 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller
Göztepe: Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hande Naz Sunar, Ceren Kapucu, İlayda Uçak)
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Lukasik, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Sylla)
Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 21-25
Süre: 110 dakika