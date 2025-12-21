Abone ol: Google News

Galatasaray, Göztepe deplasmanında kazandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 19:15
  • Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı.
  • Galatasaray galibiyete setlerde 20-25, 17-25, 25-22, 21-25 ile ulaştı.

110 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Göztepe: Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hande Naz Sunar, Ceren Kapucu, İlayda Uçak)

Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Lukasik, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Sylla)

Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 21-25

Süre: 110 dakika

