Ağrı 1970 Spor'un takım otobüsü, Kayseri'de alt geçitte sıkıştı

Kayseri'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 SK, Erciyes 38 FK ile pazar günü karşılaşacağı maç öncesi şehre geldi.

OTELE DÖNERKEN OTOBÜS ALT GEÇİDE SIKIŞTI

Vali Muammer Güler Sahası'nda antrenman yapan oyuncuları otele götüren 04 AS 250 plakalı otobüs, merkez Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki alt geçide sıkıştı.

Araç, lastiklerin havası indirilerek sıkıştığı alt geçitten kurtarıldı.

OYUNCULAR OTELE DÖNDÜ

Bu arada, otobüste yer alan oyuncular ve kafile, başka araçla otele geçti.

Kazada yararlanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.