Ahmet Çakar anjiyoya alındı

'Bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın kalp spazmı geçirdiği belirtildi. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 11:16
  • Ahmet Çakar, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra kalp spazmı geçirdi.
  • Çakar, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındı.
  • Anjiyo sonrası savcılık ifadesini verecek olan Çakar'ın tedavisi devam ediyor.

“Futbolda bahis” soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

 Gözaltına alınan isimlerden birisi olan Ahmet Çakar'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Polis ifadesi tamamlanan Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yattığı öğrenildi.

Kalp spazmı geçiren Çakar'ın, anjiyo sonrası savcılık ifadesini vereceği bildirildi.

Futbolda bahis soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi Futbolda bahis soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

YENİ GELİŞME: ANJİYOYA ALINDI

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor.

Çakar'ın, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi. 

