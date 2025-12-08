Ahmet Çakar anjiyoya alındı

- Ahmet Çakar, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra kalp spazmı geçirdi.
- Çakar, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındı.
- Anjiyo sonrası savcılık ifadesini verecek olan Çakar'ın tedavisi devam ediyor.
“Futbolda bahis” soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Gözaltına alınan isimlerden birisi olan Ahmet Çakar'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
KALP SPAZMI GEÇİRDİ
Polis ifadesi tamamlanan Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yattığı öğrenildi.
Kalp spazmı geçiren Çakar'ın, anjiyo sonrası savcılık ifadesini vereceği bildirildi.
YENİ GELİŞME: ANJİYOYA ALINDI
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor.
Çakar'ın, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.