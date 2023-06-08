Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a sert sözler Beşiktaş'ın bir numarası Ahmet Nur Çebi, sezonun ardından değerlendirmelerde bulundu. Çebi, Galatasaray'ın şampiyonluğunu hedef aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonun sona ermesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çok iyi bir takım yaptık. Sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Konyaspor maçında olduğu gibi! Dört tane oyuncumuz sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Rachid Ghezzal'ı sakatlıktan kullanamadık. Mert Günok sezon başında sakatlığı nedeniyle geç geldi. Josef de Souza sakatlandı. Değerli oyuncularımızın beklenmedik sakatlıkları, bizi beklentilerimizin dışına taşıdı. Sakatlıklara karşı tedbir alındı ama bazıları doğal oluşmuş sakatlıklar. Beşiktaş camiasına bu sıkıntılarımızı söylemek istedim. Seneye inşallah bunlar olmayacak. Gereken kadroyu kurup, şampiyon olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ve birlik ve beraberlik olmasını istiyorum. Seçim varmış gibi kapı kapı dolaşmak, Beşiktaş için doğru değil.

"Şampiyonumsu..."

Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli.

Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını bile açmadı! Şimdi lig bitince çıkıp 'Ne fark eder?' diyorsunuz! Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz.

"Erden Timur'dan açıklama bekliyorum"

Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu! 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?

"TFF Başkanı neden açıklamanı değiştirdin"

TFF Başkanı da bu düşüncelere katıldı, bu da düşündürücü! Fark 5 olsaydı, TFF Başkanı olarak bu açıklamalarınızı nasıl değiştirirdiniz? Ne diyecektiniz? Cevabını önemle rica ediyorum.

"Biz adalet istedik"

Kasıtlı algı yapıldı! Biz puan istemedik, adalet istedik! Depremden üç gün sonra 'İki yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var! Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız! Bunu bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylediğini düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasından özür borcunuz var! Bunu yapmanızı talep ediyorum! TFF Başkanı olacaksanız, tüm takımlara eşit mesafede olmanızı hissettirmelisiniz.

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