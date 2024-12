Haberler



Futbol



Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a eleştiri! Her türlü kötülüğü yaptı

Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a eleştiri! Her türlü kötülüğü yaptı Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, "Hasan Arat'ın başarılı olamayacağını her yerde söylemiş biriyim. Çok büyük kaos var, şaibeler var, kulübü ortada bırakmak var, yapılabilecek her türlü kötülüğü yaptı" ifadelerini kullandı.