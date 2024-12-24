Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a eleştiri! Her türlü kötülüğü yaptı

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Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çebi, Hasan Arat ve Fikret Orman'ı eleştirirken yapılacak başkanlık seçimi hakkında da konuştu.

"HASAN ARAT, YAPILABİLECEK HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜ YAPTI"

TV 8.5'a konuşan Çebi, sözlerine şöyle başladı:

Hasan Arat'ın başarılı olamayacağını her yerde söylemiş biriyim, kayıtları da duruyor. Keşke benim dediğim tutmasaydı da Beşiktaş başarılı olsaydı. Çok büyük kaos var, şaibeler var, kulübü ortada bırakmak var, yapılabilecek her türlü kötülüğü yaptı.

"İNCELENSİN"

Araştırma yapılması gerektiğini söyleyen Çebi, şöyle konuştu:

Beşiktaş'ı bu durumda bırakıp kaçan ilk değil. Daha önce de var. O da şimdi çıkmış her yerde konuşuyor. Kime oy vereceğim? Fikret Orman, Hasan Arat ve benim dönemim araştırılsın, incelensin. Bunu kim yapacaksa oyumu ona vereceğim.

"BEŞİKTAŞ'IN BUNDAN SONRASI ÇOK ZOR"

Ahmet Nur Çebi, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Bize yaptığı yanlışlar, hakaretler, gereksiz konuşmalar yaptı. Geçen bir videoya baktım. Sürekli 'Seba, Seba, Seba' diyor. Kardeşim bir adam bu kadar çok gereksiz yere algı yaratmaya çalışıyorsa şüpheleneceksin sen. Bu seçimde iki adaya da başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın bundan sonrası çok zor. Camianın bir araya gelmesi lazım. Yoksa kimse bunun içinden çıkamaz.

"GİDİP OYUMUZU ATACAĞIZ"

Çebi, sözlerini şöyle noktaladı: