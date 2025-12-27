Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş için elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile divan kurulu üyeleri katıldı.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Divan kurulu başkanı olarak kendilerinin ilk toplantısı olduğunu belirten Ürkmezgil, "İlk defa bu kadar çok adaylı ve uzun süren bir seçim dönemimiz oldu. Bu süreçte bel altından vurulan mesnetsiz iftiralarla karşılaştık. Hem ekibim hem ben, ne bugün ne yarın bu duruma girmedik, girmeyeceğiz de. Divan başkanlığı düşüncesine girdiğimizde beni motive eden unsurlar camianın bölünmüşlüğü, alışılmamış seçim süreçleri benim bu konular karşısında neler yapabileceğimdi. Beşiktaş için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.