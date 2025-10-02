Ahmet Ürkmezgil, İzmir'de üyelerle buluştu

Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla yola çıktıklarını belirtti.

Ürkmezgil, İzmir'de ikamet eden Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyeleriyle bir restoranda bir araya geldi.

"BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK İHTİYACI BİRLİKTİR"

Ömrünü Beşiktaş'a adadığını ve siyah-beyaz sevdalısı biri olarak divan kurulu başkan adayı olduğunu aktaran Ürkmezgil, "Bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık, biliyoruz ki kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir. Artık kırgınlıkları bir kenara bırakma, kucaklaşma zamanıdır. İşte bu yüzden sloganımızı 'birlik divanı' olarak uygun gördük." diye konuştu.

Ürkmezgil, tecrübeyi genç enerjiyle harmanlamayı ve divanı şeffaflık, saygı ve sorumluluk ilkeleriyle geleceğe taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Projelerine ilişkin bilgi veren Ürkmezgil, aktif bir divan iletişim hattı kuracaklarını ve her üyenin kolayca sesini duyurabileceğini sözlerine ekledi.