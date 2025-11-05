Ajax - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

DEVLER LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPMAK İÇİN SAHADAYIZ

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu.

Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

İLKAY VE YUNUS YOK

Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan, Ajax karşısında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.

İlkay ile birlikte Yunus Akgün de bu maçta olmayacak.