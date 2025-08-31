Alanyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
GÜNCEL SKOR: ALANYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ
23' Alanyaspor'da Hadergjonaj yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanında.
22' Alanyaspor hücumunda sol kanattan Yusuf Özdemir'in açtığı ortaya Ogundu yükseldi ancak topa dokunamadı.
16' Alanyaspor'da sol kanattan İbrahim'in kullandığı korneri arka alanda bulunan Svensson uzaklaştırdı.
14' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sağ ayağıyla yakın köşeye çektiği şutu kaleci Ertuğrul kornere çıkardı.
12' Beşiktaş hücumunda ceza sahası dışına açılan topa Kartal Kayra Yılmaz gelişine vurdu ancak top farklı bir şekilde dışarıya çıktı.
10' Alanyaspor atağında ceza sahası dışından Maestro'nun şutunda Ogundu'nun kafayla tamamlamak istediği top yandan dışarıya gitti.
8' Beşiktaş savunmasındaki anlaşmazlıkta Djalo'nun gerisine düşen pası takip eden Ogundu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Ogundu'nun şutu yandan dışarıya çıktı.
7' Alanyaspor'da sol kanattan Makouta'nın yaptığı ortada Jurasek'e çarpan top kaleci Mert'te kaldı.
5' Alanyaspor'da Maestro orta alanda Kartal Kayra'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan müsabaka saat 21.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Çetin.
Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.
Alanyaspor karşısında takımın başında Sergen Yalçın çıktı.
İLK 11'LER