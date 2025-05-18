Alanyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ, 3. SIRADA YER ALIYOR

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı futbol takımı, Alanya deplasmanında Avrupa kupalarına katılım için mutlak 3 puan hedefliyor.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 16 kez sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, 10 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı ve topladığı 58 puanla 3. sırada yer alıyor.

ALANYASPOR, DÜŞME HATTININ BİR SIRA ÜZERİNDE

Son 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise oynadığı 33 müsabakada toplamda 10 kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi, 8 kez rakipleriyle puanları paylaşırken 15 maçta sahadan puansız ayrıldı ve 38 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kendine yer buldu.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf, Cordova, Ui-jo, Sporar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica, Rafa, Mustafa, Immobile