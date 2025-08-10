Alanyaspor hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü yendi

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabaka, sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakası sebebiyle ertelenen Alanyaspor, seyahatini iptal etmeyerek İstanbul'a geldi.
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu müsabakası nedeniyle maçı ertelenen Fatih Karagümrük, İstanbul'a gelen Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaştı.
ALANYASPOR GALİP GELDİ
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan müsabakayı Alanyaspor, 2-0 kazandı.
Akdeniz ekibinin gollerini 10. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 79. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.