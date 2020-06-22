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    Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor, bugün saat 21.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 19:59
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    Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri #1

    Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'un konuğu olacak.

    Bugün saat 21.00'de başlayan olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse.

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.

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