Alanyaspor'un VAR tarafından uzun süre incelenen golü

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan maçın henüz ilk dakikalarında Akdeniz ekibi Koulouris'in ayağından golü buldu. Bu gol VAR tarafından uzun süre incelendikten sonra geçerli sayıldı.
VAR incelemesiyle gol geçerlilik kazandı
Maçın 4. dakikasında Cavaleiro, sol çaprazda ceza sahasına girmeden ortaladı, Koulouris'in dokunduğu top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde gol verildi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)