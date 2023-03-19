Alanyaspor'un VAR tarafından uzun süre incelenen golü

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan maçın henüz ilk dakikalarında Akdeniz ekibi Koulouris'in ayağından golü buldu. Bu gol VAR tarafından uzun süre incelendikten sonra geçerli sayıldı.

VAR incelemesiyle gol geçerlilik kazandı

Maçın 4. dakikasında Cavaleiro, sol çaprazda ceza sahasına girmeden ortaladı, Koulouris'in dokunduğu top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde gol verildi.

Alanyaspor'un VAR tarafından uzun süre incelenen golü
Alanyaspor'un VAR tarafından uzun süre incelenen golü

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)