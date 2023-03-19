Alanyaspor'un VAR tarafından uzun süre incelenen golü Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısında 4. dakikada Efthymios Koulouris'in ayağından bulduğu gol uzun süre VAR tarafından incelendikten sonra geçerli sayıldı.

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan maçın henüz ilk dakikalarında Akdeniz ekibi Koulouris'in ayağından golü buldu. Bu gol VAR tarafından uzun süre incelendikten sonra geçerli sayıldı. VAR incelemesiyle gol geçerlilik kazandı Maçın 4. dakikasında Cavaleiro, sol çaprazda ceza sahasına girmeden ortaladı, Koulouris'in dokunduğu top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinde gol verildi. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)