Alex de Souza, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu ziyaret etti Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin sahası Şükrü Saracoğlu'na ziyarette bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takımın pazar günü Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası Final maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyet ile bir araya gelerek desteğini ileten ve moral veren Alex de Souza, stadı da ziyaret etti. Alex’e eşi Daianne ve oğlu Felipe de eşlik etti.

Alex de Souza, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde soyunma odalarını, Fenerbahçe Müzesi’ni ve Fenerium Mağazasını ve saha içini gezdi.

Fenerbahçe'de 8 yılda 6 kupa kazandı

Fenerbahçe forması altında toplamda 344 maça çıkan Alex de Souza gol ve asist sayısı olarak 172 gol ve 139 asist rakamlarına ulaştı. Alex, Türkiye kariyerinde 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Kupası, 1 Türkiye Kupası kazandı.