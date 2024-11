Ali Çamlı, Kayserispor taraftarından özür diledi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle biten Adana Demirspor maçı sonrası yaşanan olaylar sebebiyle kulübün sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Başkan Ali Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

"FIRTINALI SÜREÇLERİ AŞARAK BU NOKTAYA GELDİK"

Herkesi taşın altına elini değil, gövdesini koymaya davet ettiğini belirten Başkan Çamlı, şu şekilde konuştu:

Hepiniz şahitsiniz, önce Allah’ın yardımı sonra sizlerin sonsuz destekleriyle fırtınalı süreçleri aşarak bu noktaya geldik. Sizinle beraber yürüdüğümüz yollarda bazen hedeflerimize ulaşamadık. Sizler nasıl üzüldüyseniz, bizler de o duyguların en yoğun halini yaşadık. Bugüne kadar Kayserispor adına bazen iyi niyetle attığımız adımlarımızın bazen de şartların elverdiği ölçüde aldığımız kararlarımızın sonuçları gösteriyor ki; bizi istediğimiz seviyeye taşıyamamıştır. Fakat bir gün olsun başınızı ve başımızı öne eğdirecek hale düşmedik. Her adımımızda Kayserispor’un başarısını düşündük ve hiçbir zaman Kayserispor’a olan sevdamızı lekeletmedik. İçimizdeki o sevdayı günün her anında yaşadık ve yaşattık. Sizler de bu sevda birlikteliğimizde daha büyük başarılar ve zaferler umduğunuzu, beklediğinizi biliyoruz. Zaman kalpleri kırmanın, gönülleri yaralamanın vakti değildir. Vakit, sevdamız Kayserispor’a sahip çıkma ve ona zaferler getirme vaktidir. Kayserispor ailesi olarak Kayseri halkıyla bütünleşerek ligimizde başarılı bir çizgiye gelmek ve üst sıralara çıkmak zorundayız. Bu hepimizin sorumluluğunda olan bir görevdir. Yaşanan talihsiz ve gönül kırıcı olayların üzüntüsünü tekrar vurgulayarak, Kayserispor sevdasında ve başarısında herkesi taşın altına elini değil, gövdesini koymaya davet ediyorum. Çok değerli Kayseri halkına ve kalbi her daim bizimle atan Kayserispor taraftarlarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum.