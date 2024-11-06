Ali Çamlı, Kayserispor taraftarından özür diledi

İHA

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle biten Adana Demirspor maçı sonrası yaşanan olaylar sebebiyle kulübün sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Başkan Ali Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

Değerli Kayseri halkı, gönüllerimizi birleştiren kulübümüzde yıllardır sevinçleri ve üzüntüleri beraber paylaştığımız kıymetli Kayserispor ailesi. Biraz mahcup ve bir hayli de üzüntülü olarak sizinle dertleşmek için bu açıklamayı yapmayı zaruri gördüm. Süper Lig'in 11. haftasında sahamızda karşılaştığımız ve golsüz berabere kaldığımız Adana Demirspor maçı sonrası hepimizi derinden üzen talihsiz olaylar yaşadık. Maçın bitmesine yakın ve maç bittikten sonra gerek tribünlerde gerekse stadyum dışında dilimizi karşılıklı adeta kılıç gibi kullandığımız olayların muhatabı olduk. Sürekli kazanmayı arzulayan taraftarlarımızdan bazıları sinirlerine hakim olamayarak, şahsımızı ve ailemizi kötü sözlerle muhatap edince, Kayserispor’a yıllardır fedakarca hizmet etmenin ve bir aile babası olmanın duygu ve düşüncesinde, 'Kem söz sahibi bağlar' demeden maalesef ben de karşılık verdim. Kayseri’de bilinen ‘Ali Hoca’ kimliğime, taşıdığım sorumluluğa yakışmayan tamamen tahrik altında ve onların kötü sözlerine reaksiyon göstermiş olsam da böyle bir davranış sergilediğim için öncelikle hiçbir zaman desteğini bizlerden esirgemeyen Kayseri halkından ve bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. İnanıyorum ki yıllardır Kayserispor’un başarısı için fedakarca mücadele eden ne şahsım ne saygıdeğer yönetimimiz ne de aynı fedakarlıkla bu mücadelemizi destekleyen taraftarlarımız böyle bir muameleyi asla hak etmedik.

"FIRTINALI SÜREÇLERİ AŞARAK BU NOKTAYA GELDİK"

Herkesi taşın altına elini değil, gövdesini koymaya davet ettiğini belirten Başkan Çamlı, şu şekilde konuştu: