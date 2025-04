Volkan Demirel'den Fenerbahçe için teknik direktörlük sorusuna cevap

Fenerbahçe efsane isimlerinden olan teknik direktör Volkan Demirel, eski takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Demirel, sarı-lacivertli kulüpten bir teklif gelmesi durumunda ne yapacağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİR GÜN ORAYA GELECEĞİM AMA BU YARIN MI OLUR BEŞ YIL SONRA MI BİLMİYORUM"

Asist Analiz YouTube kanalında kendisine yöneltilen "Fenerbahçe'den teklif gelirse, ateşten gömleği giyer misiniz?" sorusunu yanıtlayan Demirel, geçmişten bu yana kulüp için her türlü fedakarlığı yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Biz Fenerbahçe için her zaman her türlü gömleği giydik, sorun olmadı. Yine söylüyorum; önemli olan zamanın doğru olması. Bir gün oraya geleceğim ama bu yarın mı olur, beş yıl sonra mı, on yıl sonra mı bilmiyorum. Şu an için böyle bir düşüncem yok. Lütfen kimse yanlış anlamasın."