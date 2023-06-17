Protesto edilen Ali Koç konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı Fenerbahçe yönetimi ve üyeleri 2022 mali genel kurul toplantısı için bir araya geldi. Başkan Ali Koç konuştuğu sırada arka sıralardan yükselen istifa sesleri kavgaya dönüşünce kongreye ara verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Söylenen pek çok şeyde haklılık payı var"

Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek.

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"Futbolda başarı yoksa ne önemi var?"

Hepimizin canı sıkkın, hepimizin söyleyeceği şeyler var. Ben şahsen maddi konuların konuşulmasından rahatsızım. Tablo böyleyse maddi konuların ne önemi var? Gökten para yağsa, Samandıra'dan altın çıksa, futbolda başarı yoksa ne önemi var?

"Şampiyon olamasak da en tepe için mücadele ettiğimizi herkes bilsin"

Bir arkadaşımız, tablo böyleyse mali konuların ne önemi var dedi. Sonuna kadar haklı. Altın bulsanız, petrol fışkırsa, gökten para yağsa futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti olmadığını hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Ben de sizin tarafınızda olsam, bu karşılaştığımız tablo hakkında benzer düşüncelerde olurdum. Şampiyon olamasak da en tepe için mücadele ettiğimizi herkes bilsin.

"4 Nisan olayı Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbıdır"

Bana kızıyorsunuz ya dişinizi bize gösteriyorsunuz diye. Siz kime dişinizi gösteriyorsunuz Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde? Eski başkanlar, eski yöneticiler, kamuoyunda yeri olan kişiler... 4 Nisan 2015, otobüsümüzün kurşunlanması. Dünyada kaç kulüp, deplasmana giderken saldırıya uğramış. TFF'ye inşallah bir daha saldırı olmaz ancak bir sonraki gün yakalandı failleri. 4 Nisan olayının faili meçhul kalması bizim ayıbımız değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbıdır.

"Biz bilerek mi yapıyoruz" dedi ortalık karıştı

Ayrıca Başkan Ali Koç'un şu sözleri sonrası ortalık karıştı:

Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyenler arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkartın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz!

Konuşmasını yarıda kesti

Bu sözler sonrası bir taraftarın "Evet" yanıtını vermesinin ardından Ali Koç yanlıları ve muhalifler arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı.

Ali Koç bu olaylar sonrası "Bu ortamda konuşamam." diyerek ara verdi.