Fenerbahçe Divan Kurulu'nda olaylar çıktı Fenerbahçe'nin olağan genel kurulunda Ali Koç'un konuşması sırasında sinirler gerildi. Ali Koç yanlıları ve muhalifler arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı. Bu olaylar sonrası kurula ara verildi.

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Sırayla kürsüde söz alan bazı üyeler Ali Koç'u överken, az sayıda eleştiri de geldi. Ancak Ali Koç'un söz alması sonrası muhalif tarafta olan taraftarların da oldukça fazla olduğu anlaşıldı.

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Kongrede kavga çıktı

Başkan Koç'un sarı-lacivertli taraftarları yeteri kadar haksızlıklara ses çıkarmamakla suçladığı sırada salondan yükselen uğultu ve istifa sesleri yerini kavgaya çevirdi.

Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Anladığım kadarıyla provakasyon yapmak için buraya gelenler var. Maalesef böyle!" dedi.

Ali Koç ise "Böyle devam edemem!" ifadelerini kullandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıya ara verildi.