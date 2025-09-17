Ali Koç: Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak söz veriyorum

Fenerbahçe'de bu hafta sonu seçim heyecanı yaşanacak...

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, başkanlık seçimi öncesi TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİ

Başkan Koç, Fenerbahçeli taraftarlara bu sezon şampiyon olacaklarının sözünü verdi.

Koç, "Kadro değerimiz, 70'den 300 milyonlara geldi. Futbolcu seçimi de tecrübe gerektiren bir unsur. En büyük borcumuz olan şampiyonluk borcumuzu ödemek için uygulamaya geçtik. Bu sene sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına canıgönülden inanıyor, sözünü veriyorum." şeklinde konuştu.

"2 ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI"

Sözlerine devam eden Başkan Koç, daha önce söylediği 'Şampiyonluğumuz çalındı' ifadesini bir kez daha dile getirdi.

Başkan Koç'un ifadeleri şöyle:

Bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluğumuz çalındı. Bugün bizim maça atanan hakeme bakın. Dzeko'nun lafı çok önemli, 'Biz 102 puan alsak bile şampiyon olamazdık' Çok çok önemli bir laftır. O yüzden hani Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki puanlarına, gollerine bakın, hep tepede. Tarihimizde görülmemiş puanı elde ettik, yine olmadı. Söz konusu kulübün maçlarına bakın, çok şey anlatır. Futbolda her sene üstüne koyuyoruz, önümüzü kesiyorlar. Biz Ersun Yanal ile bile, 2. sezonda 22. haftada 2 puan gerideydik, en büyük adaydık. 7 maçta 21 puanın 18'ini kaybettik. Olacak şey değil. Hakem hataları olur, herkese eşit seviyede olur, durum öyle değil ki. Trabzonspor ile değil, diyorsun ki 'golümde faul yoktu' diyorsun, benim çizgiyi geçen topuma gol verilmedi.

"SEÇİM ÇALIŞMALARINA GAZ VEREMEDİK"

Ali Koç'un diğer açıklamaları şu şekilde:

“Verimli bir yaz geçirdik ama seçim çalışmalarına gaz veremedik. 2014 yılında Fenerbahçe'nin stat ismi 10 yıllığına 90 milyon euroya satılmıştı ama o zaman 72 milyon dolara kırdırılmıştı bu gelir ve bir yılda harcanmıştı. Biz onu yapmadık. Geleceğin tohumlarını atarken çok seçim odaklı düşünmedik. Seçimlerde bu olur, çok gördüğümüz bir olay. Saygı duymak gerekir Hakan Bey'in kararına. Kendisi 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin karşısında olmuştur. 3 Temmuz, Fenerbahçe var olduğu müddetçe Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. İnsanların 3 Temmuz'daki duruşu, eylemleri, söylemleri çok önemlidir.”

"BAŞKANLIK TECRÜBESİ BAMBAŞKA BİR ŞEY"

"Başkanlık bambaşka bir sorumluluk. Eğitimi yok, görev başında eğitim alıyorsunuz. Denenmişliğin getirdiği bir vakurluk da var. Kimse geldiği zaman yüzde 100 hazır gelmiyor. Diğer adaylar yöneticilik tecrübesi var ama başkanlık tecrübesi bambaşka bir şey. Hiç olmadığı kadar tecrübeliyiz. Onların yöneticilikleri döneminde edindikleri futbol tecrübesi ile bugün arasında çok fark var. En büyük fark da işin ekonomisi. Eskiden 300-500 bin dolar konuşulurken şimdi bambaşka rakamlar konuşuluyor. Hiç olmadığı kadar tecrübeliyiz. Hiç olmadığı kadar imkanlarımızda güçlenme oldu. Kamenilerden Edersonlara geldik. Bir sol beki limitlerden ötürü alamazken bugün Asensiolara geldik. Doğru yoldayız."

"KAZANAMAZSAM ŞAHSİ DESTEĞİM DEVAM ETMEZ AMA SPONSPORLUKLAR SÜRER"

"Kısa vadede mali bağımsızlık, orta ve uzun vadede sadece Fenerbahçe değil, tüm kulüpler kendi gelirleriyle kendilerini çevirmek durumunda. Bizim haziranda seçim yapmamamızın sebebi, birisi sezon planlaması, diğeri Bankalar Birliği sürecini bitirmekti. Biz olalım olmayalım, bizim dizayn ettiğimiz şekilde çıkabiliyoruz anlaşmadan. Biz kazanamazsak da seçimi şahsi desteğim tabii ki devam etmez ama sponsorluk desteklerimiz devam eder. Avrupa'da batmaya en yakın kulüp diye UEFA bizim ismimizi zikrediyordu. Son iki senede 4 milyar TL faiz ve anapara ödedik."

YUSUF AKÇİÇEK'İN SATIŞI

"Yusuf Akçiçek'in satışı çok çok önemlidir çünkü transfer limitimiz açıldı. Bu yaşta Suudi Arabistan'a gitmesini istemezdim. Hatta gitmesini hiç istemezdim. Akademiden her sene 3-4 tane Yusuf modeli geliştirmemiz gerekir. 'Fenerbahçe'nin altyapısından A takıma çıkamazsın' algısını 'Fenerbahçe'nin altyapısından yurt dışına transfer olabilirsin' noktasına getirdik."

"BU SEÇİM BENCE GEREKSİZDİ"

"Bu seçim bence gereksiz bir seçimdi. Camiamızın sesine kulak verdik. Biz şampiyon olamadık, başka ne yanlış yaptık? Yüz kızartıcı bir şey mi yaptık? Bahis, karaborsa ile mi anıldık? Bizim dönemimizde de en az iki şampiyonluğumuz çalındı. Edin Dzeko'nun lafı çok önemlidir. '102 puan alsak da biz şampiyon olamazdık' dedi. Biz Ersun Yanal ile 2 puan gerideydik 22. haftada. Sonra 21 puanını 14'ünü kaybettik. Trabzonspor maçında golün iptal edildi, peki… Bizim buz gibi çizgiyi geçmiş golümüz verilmedi. Ona niye hiçbir şey demiyorsunuz?"

"BU KADROYLA HERKES ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİR"

"Bizim 1.5 önceliğimiz var, 2 demiyorum. 1 şampiyonluk ama uzun vadede ondan daha önemlisi camianın birlik beraberliği. Fenerbahçe bir bütün olunca hakkını kimse yiyemez, hakkını korur Fenerbahçe. Bizi dışarıdan yıkamadılar, içeriden yıkmak üzereler. Tribünlere kadar yansıyan bir şeyle karşı karşıyayız. Herkes istiyor ki futbolcular her şeyini versin, aidiyet duygusu, savaşsın, ölsünler Fenerbahçe için. En-Nesyri, bir sezonda penaltısız 30 gol attı. Gol atıyor ama yuhalanıyor. Ben o adamı nasıl motive edeceğim. Dzeko ve Tadic son maçlarına gelmediler, bırak oynamayı. Fenerbahçe ile kötü anılarla ayrılmak istemedi. Bir stoperimiz ikinci yarıya çıkmak istemedi tepkilerden. Şampiyonluk için en büyük transfer, camiamızın bir ve bütün olması. Şampiyon yapacak kadro burada. Bu kadroyla herkes şampiyonluk sözü verir. Şampiyonluk sözü verilmeyle şampiyon olunuyor mu?"

"FENERBAHÇE BAHSE KARŞI MÜCADELE EDİYOR"

"Fenerbahçe, bahse karşı mücadele ediyor. TFF, '1-3 yıl hak mahrumiyeti' vereceğini söylüyor. Bu hak mahrumiyetleri PFDK'dan aldığın mahrumiyetlere benzemez. Sadettin Bey başvurmuş ama bana göre çok geç başvurmuş. Yola çıkmadan başvurmalıydı diye düşünüyorum."

"3 TEMMUZ TEKRAR HORTLATILIYOR MU!"

"Maçtan 1 saat önce beraber Ertuğrul Bey ile yemek yedik. Belki biz 3 Temmuz'a mı gidiyoruz, o iş mi hortluyor? Hadsiz belediye başkanının şuursuz açıklaması fitili ateşledi. İlk açıklaması değil. Kendisi avukat. 3 Temmuz falan, avukatının FETÖ ortaklığı falan bakmakta fayda var. Fenerbahçe belini düzeltti, finansal açıdan bir noktaya geldi, kadrosunu düzeltti, tekrar mı 3 Temmuz! Biz 3 Temmuz'dan önce 1 milyar dolardı Fenerbahçe'nin değeri, 5'te 5 yaptık tüm branşlarda. Sonrası malum. Bir tanesi savcının önüne koyduğu şeyi imzalayan, polisleri öven, bizi söven adam aday oluyor. Ne yazık ki başkanvekili yapacağım dediği için Sadettin Bey de, onun duruşu da iyi değildi o dönem. Radyo demiyorum, Zaman gazetesinden bir röportaj geldi. O da aynı şeyi söylüyor, cemaat falan şike oldu diyor. İnanamadım bunu dediğine. Başka görüntüler de düştü. Hakan Bilal Kutlualp ile yol yürüyecekse, benim bu kadar takık olduğum... Ben 3 Temmuz'un dibini yaşadım. 5-6 kişiydik kulüpte kalan. Her gün kot, tişört, çorap, lastik ayakkabı dışarı koyardım. Gelirlerse hazırlıklı olalım diye. Çocukların, okulda hayatları karardı. Sokakta gazlar yedik, yaralandık mücadele uğruna. Bu adamlar hiçbir şey yapmadı. Birdenbire bakıyorum, tekrar bir şey mi hortlatılıyor. Kim ya büyükşehir belediye başkanı, konuşuyor. Sen kendi ortağına bak konuşmadan önce. Bizim muhatabımız AK Parti'dir, bir şey yapmak zorunda. Ucuz kahramanlıkla 25 milyonluk camiayı karşısına alıyorsa partinin bileceği iş. Sen suçluyu, örgütü övüyorsun. Sen Cumhurbaşkanımız noktasında mısın, Cumhurbaşkanımızın mektubu müzemizde duruyor, sitayişle bahsediyor mücadelemizden yoksa terör örgütü yanında mısın? 15 Temmuz'da hangi taraftasın belediye başkanı!"

"İŞİNE GELİNCE ŞAMPİYON BENİM"