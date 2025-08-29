Ali Koç döneminde görev alan teknik direktörler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görev süresi boyunca sarı-lacivertlilerde çok sayıda teknik direktör değişikliği yaşandı.

Bu dönemde hem kısa süreli geçici çözümler hem de uzun vadeli projeler hedeflendi ancak birçok isimle yollar ayrıldı.

Başkan Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe, kalıcı veya geçici toplamda 11 farklı teknik adamla çalıştı.

11 FARKLI İSİMLE ÇALIŞILDI

İşte Ali Koç döneminde göreve gelen isimler...

Philipp Cocu – (4 ay)

Erwin Koeman – (Geçici)

Ersun Yanal – (14 ay)

Zeki Murat Göle – (Geçiçi)

Tahir Karapınar – (Geçici)

Erol Bulut – (8 ay)

Zeki Murat Göle - (Geçici)

Emre Belözoğlu – (Geçici)

Vitor Pereira – (6 ay)

İsmail Kartal – (6 ay)

Jorge Jesus – (12 ay)

İsmail Kartal - (12 ay)

Jose Mourinho – (14 ay)