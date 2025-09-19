Ali Koç, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yle ilgili sözlerine cevap verdi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin yeni başkanı olabilmek için oylanacak.

Hafta sonu yapılacak seçim öncesi Başkan Ali Koç, son olarak NOW TV'de Çalar Saat programının konuğu oldu.

MOURINHO'YA CEVAP VERDİ: KENDİNİ KÜÇÜLTÜYOR

Koç, Jose Mourinho'nun Benfica'ya attığı imza sonrası yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Bilindiği üzere Mourinho, "Benim için önemli olan, dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmak. Kariyerim zengin geçti, farklı ülkelerde takımlar çalıştırdım, yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim, ama neyi iyi neyi kötü yaptığımızın bilincindeyim. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme geri dönmek demek." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Koç, Portekizli çalıştırıcıyı güzel hatırlayacağını söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENMEYİ TEK BİR OYUNCUYA BAĞLIYOR"

Mourinho'nun bu tarz açıklamalarla kendini küçülttüğünü de sözlerine ekleyen Koç, Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin tek bir oyuncuya bağlanmaması gerektiğine de vurgu yaptı.

Ali Koç'un konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Mourinho'nun ayrılığı benim açımdan zor bir karardı. Ailemden biri gibiydi. Kendisi buraya gelmenin 'Hata' olduğunu söyledi. Bence iki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı. 'Kendi seviyemde bir takıma geldim' diyor. Güzel. Ben onu hep güzel hatırlayacağım.



99 puanlı sezon parlayan bütün futbolcularımız geriye gitti. Bunu kendisine de söyledim.



Bu seviyedeki bir hoca böyle açıklama yaparken kendini küçültüyor. Elenmeyi bir futbolcuya bağlıyor. Adamlar vermedi futbolcuyu (Kerem Aktürkoğlu). Kaderin cilvesi turu da Kerem'in golü belirledi.

"MEDENİ BİR YARIŞ OLACAK"

Başkan Koç'un diğer açıklamaları ise şu şekilde:

"Medeni bir yarış olacak. Keşke ikiden fazla aday olsaydı. Uzun zamandır 2'den fazla aday olmadı. Adil bir seçim olması için çaba sarf ettik. Adaylar tüm imkanları, tesisleri, radyoyu, SMS'le üyelere mesaj göndermeyi paylaştık. Ben bunlara sahip değildim. Yaşadığımı yaşatmayacağım demiştim."

"ATILIM DÖNEMİ BAŞLADI"

"7 yıldır verdiğimiz mücadele var. Kulübü aldığımız noktadan getirdiğimiz nokta finansal anlamda siyahla beyaz arasında fark var. Fenerbahçe, 5 sene için kendi gelirleriyle ayakta duracak noktaya gelmeli. O da olmalı. Onarım dönemi bitti, atılım dönemi başladı."

"MALİ BAĞIMSIZLIĞA RAMAK KALDI"

"Hamdi Bey bugün çok önemli bir açıklama yapacak. Mali bağımsızlığımızı yakalamak üzereyiz. Gelirlerimizi kontrol edeceğimiz bir yapıya gelmek üzereyiz. Avrupa'nın batmaya en yakın kulübünden Fenerbahçe, çok kısa süre içerisinde mali bağımsızlığına ramak kaldı."

"BİR ŞAMPİYONLUK GELİNCE, GERİSİ GELECEK"

"Bunu yaparken futbolda arzuladığımız başarıyı yakalayamadık. Fenerbahçe, tüm branşlarda ve diğer tüm alanlarda 350 milyon euro gelir yaratan bir şirket gibi yönetiliyor. En büyük borcumuz şampiyonluk borcu. Atılım döneminde yapacağımız en önemli hamle şampiyonluk. Ona göre bir kadro kurduk. Bir şampiyonluk gelince, gerisi de gelecek. Dış etkenleri de üyelerimiz gayet iyi görüyor. Kulübü sağlam temellere oturttuğumuzu, futbol tarafındaki başarısızlığın bizle kaynaklı olmadığını üyelerimiz görüyor. Aziz Bey döneminde de 3 şampiyonluğumuz çalındı."

"F.BAHÇE, SPORCU FABRİKASI OLACAK"

"Maltepe arazisi 2 seneye bitecek. 2 seneye stadyum kapasitesi 15 bin artırılacak. Kenan Evren Lisesi'nden 50-60 milyon dolar beklentimiz var. Kayışdağı'nı temlik ediyoruz, artı gelir gelecek. Tesisleşme ile birlikte Fenerbahçe sporcu fabrikası olacak, zaten öyleyiz diğer kulüplere bakınca."

"HESAP SORMAYA GELDİK DEDİK"

"TFF'ye gittik. 30 kişi gittik. Sınırlı sayıda isimle toplantı yaptık. Sonra başkanla birebir görüşme yaptım 15 dakika. Kendisinin içinde bulunduğu kurumdaki yapılan, yaşanan, yaşatılan garip süreçleri, usulsüzlüklerin bilgisini verdim. Bilin dedik. Hesap sormaya gelmedik dedik. Bu kalp burada olduğu müddetçe MHK başkanıyla davamız var dedik. TFF Başkanı'na 'Bizi sizle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Özellikle Fenerbahçe ile. Sözlerim karşısında defansif olmayın. Anlamaya çalışın' dedim. Bunu anlatmaya gittim. Hakem sistemindeki usulsüzlükleri, liyakatsizlikleri anlattım. Evrakta sahtecilikten tutun, sınav sorularının yükselmesi istenen hakemlere ulaşması, hakemlere mobbing yapılması, maç sonuçlarını etkileyecek müdahalelerin olması, eski bir MHK üyesinin hakemlik müessesine etkisi, TFFHGD üzerinden yapılan baskıları, orası üzerinden hakemlere etkileri, koşu testlerine manipülasyonlar... Başka ülkede söylesem savcılar devreye girer. "

"BAŞKANIN NİYETİNE İNANIYORUM"

"Kendi içinde liyakati olmayan bir hakemlik sistemi, Türk futboluna liyakat getiremez. Biz bir yapıyla mücadele ediyoruz, bir yapıyı yıkmaya çalışıyoruz. Çok mesafe kat ettik ama biz bunu yaparken yeni bir yapı kuruluyor. Başkanın niyetine inanıyorum. Bizim gibi adil futbol, temizlik istiyor. Altında olan bitenleri ne derece bildiğini bilmediğim için bunları anlatmaya gittim."

"TARAFTAR BEDEL İSTİYOR!"

"Taraftarlarımız kızgın, öfkeli, kırgın. Bedel ödesinler istiyor. Haklılar. Tahammül sınırlarını aştı bu durum. Bu hep Fenerbahçe'ye oluyor. Ne yazık ki taraftar gibi davranıyoruz. Haklı kalmak zorundayız. Bir hakemin kellesini alınca yapıya bir şey olmuyor. Türkiye'de adil futbol gelene kadar savaşı sürdüreceğiz. Pazartesi günü belki görevde olmayabiliriz ama MHK ile mücadele edeceğiz. TFF, bu yapının kendi kuyusunu kazdığını anladığı zaman süreçler farklı şekilde ilerleyecek."

"HER ŞEY GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK"

"Mevcut MHK başkanı, aklı selim bir şekilde Türk futbolunun bekası ve faydası için bu kadar çok kulübün ona karşı geldiği ortamda ayrılmaya razı gelmelidir. Öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak. Bazen bir şey değişmez, yıkılmaz zannedersiniz ama bir olay olur, Susurluk gibi. Çorap söküğü gibi gerisi gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüce yargısı, çok yakında bu konulara el atılacak. Her şey gün yüzüne çıkacak. Biz de bunun için mücadele edeceğiz."

"15 TEMMUZ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?"

"Er ya da geç yargı bu konuya el atmak zorunda kalacak. Toplumda sosyal problem yaratmak istiyorsan, en basit araç futboldur. Benim taraftarım Alanya maçının son pozisyonda iki penaltı var diyor herkes, ne yapmaya çalışıyorsunuz! Trabzon Belediye Başkanı, iki camiayı kanlı bıçaklı hala getirdi. Ertuğrul Başkan ile bugüne kadar metanetli bir şekilde, saygıyla bir şey götürmeye çalışıyorduk. Bu iki camia arasındaki sıkıntıları böyle iki başkan çözebilirdi. Bir tane belediye başkanı çıktı, edepsiz ve Fenerbahçe'yi hedefe alarak, Türkiye Cumhuriyeti yargısının adını koyduğu konuda terör örgütü gibi konuşacak. İşine geldi mi bu örgütle ilgili yargı kararları geçerli, işine geldi mi geçersiz. Bu belediye başkanı 15 Temmuz için ne düşünüyor!"

"AVRUPA'DAKİ MAÇ SONUÇLARINDAN BELLİ"

"Bu bir fırsat. TFF başkanına anlattım. Konu hakkında bilgisi yoktu. 'Bu bir fırsat' dedim ona. 'Herhangi bir savcıyı aşar' dedim. Cumhuriyet Başsavcısı dediğim kişi. 'Cumhurbaşkanıyla ilişkiniz var. Örtmeye değil üstüne gitmeye oynarsanız, senin niyetin doğrultusunda gelişmeler futbolda olur. Temiz, adil futbol istiyorsun. 25-30 senelik yapıyı bir federasyon değiştiremez. Niyetin var' dedim. O yüzden Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza seslendim. Onun için iyi niyetli, adil, biat etmeyen Türk hakemlerine seslendim. Sizin hakkınız yeniyor. Biz bunun mücadelesini vereceğiz sonuna kadar. Türk hakemliğinin ne durumda olduğu, Avrupa'daki maç sonuçlarından belli. UEFA'nın FIFA kokartlı maç sayısından ve maçların öneminden belli."

"BURADA ESİP GÜRLEYENLER..."

"Burada esip gürleyen takımlar, Avrupa'da sıkıntı yaşıyor. Belli bir kulüp o yüzden yabancı hakem istemiyor. Biz de yabancı hakeme, yabancı VAR'a açığız."

"KÖR GÖZE PARMAK..."

"TFF başkanıyla konuşmamda, Alanyaspor maçını konuşmadım 1 saat. İngilizce yazılmış iki paragraf gösterdiler. Kendi hakemlerinin değerlendirmesi. Penaltı yok, kol doğal konumda, Oosterwolde kendi düştü demişler. TFF Başkanına 'Senin gözünle gördüğün ne' dedim. Bu kadar kör göze parmak yapamazsınız."

"BİLİYORLAR Kİ BEN SIKINTIYIM"

"Hakemlik müessesi bizim seçimleri takip ediyor. İçinde benim olduğum Fenerbahçe'yi istemiyorlar. Biliyorlar ki ben sıkıntıyım. Kimseden korkmuyoruz. Binlerce dava açıyor hakemler. Kötü maç yönet, millet hakaret etsin, ekmek kapısı yarat. Kim gündeme getirdi Fenerbahçe. Casinodaki hakemi kim gündeme getirdi? Kumar oynamak yasak değil ama bir hakemin oynamaması lazım şekil olarak. Fenerbahçe gündeme getiriyor. Bahis konusunu Fenerbahçe gündeme getiriyor. Bunlar hep riskli. Biliyorlar ki er ya da geç onların temellerini çökerteceğiz. Bunu çok iyi biliyorlar. Bize operasyon yapıldı. Alanyaspor maçındaki iki hakem... Cumhurbaşkanımız talimat verse 'bu iki hakemi maça atansın' dese, MHK başkanının 'Bu iki hakemin bu camiayla sıkıntıları var, seçim öncesi bunları yollamamız sıkıntılara yol açar. Başka maça düşünelim' demesi lazım."

"MHK BAŞKANI 'KULÜP BAŞKANIYLA KONUŞTUM' DİYOR!"

"Dijital atama yok. Adam manuel keyfi yapıyor. Yeri geliyor telefonla müdahale ediliyor. Salı günü atama, çarşamba günü tebliğ, perşembe günü kamuoyuna açıklanıyor. Salı ile çarşamba arasında atanan hakemlerin ismi değişiyor. Bir MHK başkanımız var, hakemlere 'Şu kulüp başkanıyla konuştum. Bu maçta dikkatli ol. Bu çıkarsa senden bilirim. Bütün HTS kayıtların var' diyor. Herkesin HTS kayıtları, MHK başkanında ne gezer. 'Biz devlete yakınız' diyor."

"DİL BİLMEYENE FIFA KOKARTI..."

"MHK'nın sınavları soru işareti! Düşük puan alanların puanlarını artırıyorlar. Koşu testlerini yapamıyorlar, konileri kısaltıyorlar. Dil bilmeyene FIFA kokartı takıyorlar."

"BEN NİYE HAKEMİ YENMEK ZORUNDAYIM?"