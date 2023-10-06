Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın konuğu olmuştu.

Canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Koç, hakemlerle ilgili kullandığı cümleler sonrasında PFDK'ya sevk edildi.

Federasyon kararını açıkladı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u 4 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamalarında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderdi.