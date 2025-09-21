Ali Koç: Seçim var diye şampiyonluk sözü vermedik

Fenerbahçe'de kulübün yeni başkanı belli oluyor.

Bugün düzenlenen seçimde, mevcut Başkan Ali Koç ile Saadettin Saran yarışıyor.

İki isim de eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasındaki oy verme merkezine gelerek erken saatlerde oylarını kullandı.

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜMÜZ VAR, OLMAZSAK SENE SONU HESAPLAŞMA"

Başkan Koç, kongre üyelerinin oy vermeye devam ettiği dakikalarda HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk sözü verdiklerini dile getiren Ali Koç, "7 yıldır verilen bir emek var. Futbolun dışında her şey iyi. Tarihin en yüksek kadrosunu kurduk. Hocamızı seçerken, ilk yılında fark yaratan bir isim olmasına dikkat ettik. Futbolda pek çok şey değişti. Feyenoord maçında ruh buraya dönecek. Şampiyonluk sözümüz var, olmazsak sene sonu hesaplaşma. Feyenoord maçındaki ruh geri gelir, bunu kaybetmedik." dedi.

"SEÇİM VAR DİYE ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEDİK"

Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Koç, ifadelerini şöyle sürdürdü: