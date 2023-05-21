Altınordu, 2. Lig'e düştü 1. Lig ekibi Altınordu, 9 sezondur mücadele ettiği ligde küme düştü. Altınordu, gelecek sezon TFF. 2 Lig'te yer alacak.

1. Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz yönetimindeki Rizespor ile Hasan Özer'in ekibi Altınordu, Zorbay Küçük'ün yönettiği maçta Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren maç başladığı skorla 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Altınordu, 9 yıldır mücadele ettiği 1. Lig'e veda etti.

Küme düşen ikinci takım Altınordu oldu

İzmir ekibi gelecek sezon TFF 2. Lig'te mücadele edecek. Diğer taraftan Rizespor ise bu sonuçla Süper Lig'e direkt çıkmayı garantileyen 2. takım oldu.

Daha önce Denizlispor'un düşmesiyle birlikte TFF 1. Lig'e veda eden tüm takımlar belli oldu.