Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler

Milli yıldızımız Arda Güler'in sezon sonunda Arsenal ya da Chelsea tarafından 90 milyon euro bedelle transfer edileceği iddiaları, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Arbeloa, İspanya'da büyük ses getiren bu iddiaları şüphe bırakmaz şekilde çürüttü ve Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili çok olumlu sinyaller verdi.

YENİ HOCASI ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Arda Güler'in muhteşem bir kalitesi olduğunu söyleyen Arbeloa, genç yıldızımızın hem hücumda hem de savunmadaki rolüne vurgu yaptı.

Güler'in oyunun yönünü değiştirme becerisini daha fazla kullanacakları bir silah olarak nitelendiren Arbeloa, "Onun yeteneğinden faydalanmak istiyoruz; bu yetenek, orta saha veya forvetlere daha yakın pozisyonlarda parlayabilir." dedi.

"OYUNUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRME BECERİSİ KULLANACAĞIMIZ BİR SİLAH"

Arbeloa, milli futbolcuyla ilgili basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Arda çok fazla özelliği olan, büyük yetenek ve oyun görüşüne sahip bir oyuncu. Oyun yönünü değiştirme becerisi bizim daha fazla kullanacağımız bir silah. Ayrıca savunmada da çok başarılı. Arda çok genç bir çocuk, çok çalışıyor. Savunmadaki görevlerinden dolayı maçları çok yorgun bitiriyor ama bu bize çok yardımcı oluyor.

"ARDA'NIN YETENEĞİ FORVETLERE YAKIN POZİSYONLARDA PARLAR"