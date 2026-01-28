Fenerbahçe'de Edson Alvarez sorunu

- Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle katılan Edson Alvarez, sık sık sakatlanarak 5 ayda 14 maç kaçırdı.
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Edson Alvarez, yaşadığı sakatlıklarla sarı-lacivertli camiada endişe yaratmaya başladı.
Meksikalı orta sahanın Fenerbahçe performansı, geçmiş kariyeriyle kıyaslandığında ciddi bir soru işaretini beraberinde getirdi.
KARİYERİNDE YALNIZCA 11 MAÇ KAÇIRMIŞTI
Club America, Ajax ve West Ham formalan giydiği 10 yıllık kariyerinde toplam sadece 11 maç kaçıran Edson Alvarez, Fenerbahçe'de ise yalnızca 5 aylık sürede tam 14 maçta forma giyemedi.
Bu çarpıcı tablo, "Alvarez krizi" yorumlarını da beraberinde getirdi.
28 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde West Ham'dan kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.
BEKLENENİ VEREMEDİ
Yıldız orta saha Edson Alvarez, sakatlık problemleri nedeniyle bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemedi.
Meksikalı yıldız futbolcu, henüz Fenerbahçe'de beklenen katkıyı veremedi.