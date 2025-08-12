Alvaro Morata'dan Galatasaray'a sitemli veda mesajı!

Galatasaray’ın geride kalan sezonun devre arasında Serie A temsilcisi Milan’dan kiralık olarak kadroya dahil ettiği İspanyol futbolcu Alvaro Morata, geçtiğimiz günlerde tekrar İtalyan ekibine dönmüştü.

32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

Taraftarlara kendisine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Morata, Galatasaray kulübüyle ilgili ise verdikleri sözleri yerine getirmedikleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

"DESTEĞİNİZ KARİYERİM BOYUNCA YAŞADIĞIM EN OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER ARASINDA OLDU"

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türkiye halkı, bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için size içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri beni hoş karşıladınız ve desteğiniz kariyerim boyunca yaşadığım en olağanüstü şeyler arasında oldu.

"MAALESEF KULÜPTEKİ TECRÜBEM İÇİN AYNI ŞEYİ SÖYLEYEMİYORUM"

Kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığını savunan İspanyol futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Maalesef kulüpteki tecrübem için aynı şeyi söyleyemiyorum. Verilen sözün ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu. Maaşımın bir kısmından ve kazandığım diğer sözleşme haklarından vazgeçmekten başka çarem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) verilen taahhütler sonuna kadar yerine getirilmedi. Benim için hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanıyamamak ve telafi edememek, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır.

"SİZ VE İSTANBUL ŞEHRİ HEP KALBİMDE KALACAKSINIZ"

İstanbul'un ve Galatasaray taraftarlarının hep kalbinde olacağını vurgulayan Morata, sözlerini şöyle tamamladı: