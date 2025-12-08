Alvaro Morata'dan mesaj var: Ayağa kalkacağım...

Galatasaray'dan sonra Como'ya transfer olan Alvaro Morata, İtalyan ekibinde adeta kabusu yaşıyor.

Morata, bu sezon Como forması altında 15 maçta süre buldu. İspanyol futbolcu, bu maçlarda gol sevinci yaşayamadı.

İTALYA'YA TRANSFER OLDUĞUNDAN BERİ GOL ATAMADI

33 yaşındaki futbolcu, Como'daki bu kötü performansının ardından İspanya Milli Takımı'ndan da uzak kaldı.

Morata, son oynanan Inter maçında ise büyük bir şok daha yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu, Inter maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

"GERİ DÖNECEĞİM, AYAĞA KALKACAĞIM..."

Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen deneyimli futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve "Geri döneceğim, ayağa kalkacağım." mesajını verdi.

Morata'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"İşler planlandığı gibi gitmediğince, elinden gelenin en iyisini yapmana rağmen hedeflerine ulaşamadığında, hayal kırıklığı çok ağır basar. Ve şimdi, bunun üstüne bir de sakatlık eklendi. Ama böyle anlarda bile kendimi şanslı hissediyorum; takım arkadaşlarım, kulübüm, inanılmaz taraftarlarım...



Como'da olmaktan gurur duyuyorum. İyileşeceğim, ayağa kalkacağım ve hedeflerimize ulaşmak için geri döneceğim. Her zaman olduğu gibi, hayatım boyunca yaptığım gibi çalışacağım. Desteğiniz için teşekkür ederim."