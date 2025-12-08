Futbolda bahis soruşturmasında savcılık ifadeleri tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda bahis soruşturması sürüyor...

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonla birlikte, bahis soruşturması genişledi ve ikinci dalga geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan operasyonda; bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 37 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SAVCILIK İFADELERİ TAMAMLANDI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş, adliyeye sevk edilenlerin ifadelerinin tamamlandığını bildirdi.

HANGİ SORULAR SORULDU

Adliyeye sevk edilen futbolcu ve yöneticilere, "Seni bu bahisler için yönlendiren birileri oldu mu?" "Bahisleri bizzat sen mi oynadın?" "Bahislerden herhangi bir maddi kazanç sağlandın mı?" "Dijital materyallerde tespit edilen mesajları sen mi gönderdin?" diye soruldu.

AHMET ÇAKAR SERBEST KALDI

Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı.

Çakar'ın tedavisi devam ediyor, emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildi.