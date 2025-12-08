Bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi

Türk futbolu, bir süredir patlak veren bahis skandalıyla çalkalanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör statüde oynayan 658 futbolcudan 197 futbolcunun, bahis oynadığını tespit ederek PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

AMATÖRDE OYNAYAN 197 OYUNCUNUN DAHA SEVKİ YAPILDI

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin “A Takım” listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.



Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 197 futbolcu aşağıda yer almaktadır."