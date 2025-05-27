Alvaro Morata'nın kutlamalara katılmama nedeni ortaya çıktı

Haber Merkezi

Üst üste 3. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızın sahibi olan Galatasaray, geçtiğimiz pazar günü Yenikapı'da taraftarlarıyla kutlama yaptı.

Çok sayıda sanatçının şarkılarını seslendirdiği törende, futbolcular sırayla sahneye çıktı.

Bu esnada yaşanan ilginç bir durum dikkat çekti.

MORATA NE SAHNEYE ÇIKTI NE DE İSMİ ANONS EDİLDİ

Törende sarı-kırmızılıların İspanyol golcüsü Alvaro Morata, ne kendisi sahneye çıktı ne de ismi anons edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Morata'nın çocuğunun rahatsızlanması nedeniyle törenden ayrıldığı duyuruldu.

Yaşanan durum kafalarda soru işareti yaratırken konuyla yeni gelişmeler ortaya çıktı.

TÖRENDEN AYRILMASIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Buna göre Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüste takımla birlikte olan Morata, yüksek enerjisiyle ve mutluluğuyla dikkat çekmişti.

Kameraya sık sık gülerek poz veren İspanyol yıldız, yol boyunca kutlamalarda en ön sırada yer almıştı. Ama ne olduysa Yenikapı'da oldu.

Tekneyle Yenikapı'ya gelen oyuncu, burada çocuklarıyla buluştu.

ÇOCUKLARI KORKTU, ORGANİZASYONA SİNİRLENDİ

Futbolcu ailelerine hazırlanan özel bir çadırda çocuklarıyla buluşan Morata, buradaki kalabalıktan rahatsız oldu.

Morata'nın çocukları, bu alanda yaşanan hengame ve tartışmalara şahit olurken çok korktu ve ağlamaya başladı.

Çocuklarının ağlamasını durduramayan Morata'nın, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın ikna çabalarına rağmen kutlamadan ayrıldığı öğrenildi.

Son olarak ise Galatasaray yönetimi, bu tavra sinirli olduğunu ve bu nedenle de kutlamalarda Alvaro Morata'nın adının okunmadığını dile getirdi.

"MORATA İKNA OLMAMIŞ"

Diğer yandan A Spor'dan Kaya Temel, konuyla ilgili bir YouTube kanalında, "Futbolcuların aileleri ve sanatçılar için sahne yanında bir çadır vardı, Morata'nın çocuğu kapının önünde polisler ve taraftar arasında olan bir tartışmayı görüp, korkup ağlamaya başlamış, Morata sakinleştirememiş." ifadelerini kullandı.

Temel ayrıca Barış Alper ve Muslera'nın ikna çalışmalarına rağmen İspanyol golcünün törene çıkmadığını belirterek, "Morata organizasyona da dert yanmış orada. Planlama ve güvenlik aksaklıkları olduğunu, böyle bir şey yaşanmaması gerektiğini söylemiş. Muslera ve Barış, 40 dakika boyunca ikna etmeye çalışmış ama Morata ikna olmamış." dedi.