Amed Sportif Faaliyetler, Aytaç Kara ile yolları ayırdı

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Ligde lider durumda bulunan Diyarbakır temsilcisinde bir veda gerçekleşti.

Kırmızı-yeşilliler, sezon başında kadroya katılan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yolları ayırdığını duyurdu.

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara arasında bulunan sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Aytaç Kara'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.