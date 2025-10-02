Amed Sportif Faaliyetler, olağanüstü kongre kararı aldı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasında, yönetim kurulunun 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda oy birliğiyle olağanüstü kongreye gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
KONGRE TARİHİ
Açıklamada, olağanüstü kongrenin 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı ifade edildi.
Yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde kongrenin 25 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı bildirildi.