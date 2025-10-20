Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u iki golle geçti

- Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
- Maçta Amed'in gollerini Mbaye Diagne, Serikspor'un golünü Gökhan Altıparmak attı.
- Amed 19 puanla 4. sıraya yükselirken, Serikspor 13 puanla 13. sırada kaldı.
1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Serikspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 2-1'lik skorla konuk takım Amed Sportif Faaliyetler oldu.
GOLLER DIAGNE'DEN
Amed'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri, 57 ve 87. dakikalarda Mbaye Diagne attı.
Ev sahibi Serikspor'un tek golü, 68. dakikada Gökhan Altıparmak'tan geldi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Amed, ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde ederek haftayı 19 puanla 4. sırada tamamladı.
Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Serikspor ise 13 puan ile 13. sırada konumlandı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde gelecek hafta Amed, İstanbulspor'u ağırlayacak. Serikspor, Pendikspor'a konuk olacak.