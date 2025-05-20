Amedspor'da Servet Çetin'le yollar ayrıldı

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TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Buna göre Çetin, düşme hattından alıp play-off mücadelesine ortak ettiği Amedspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

"ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Servet Çetin'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Servet hoca, kulübümüzün gelişimi için gösterdiği özveri ve liderlik ile her zaman hatırlanacaktır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ve emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çetin, "Sevgili Amedspor taraftarları ve değerli Diyarbakır halkı. Bu güzel şehrin renklerini, yüreğini ve tutkusunu tanıma şansı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Görev sürem boyunca sahada terimizin son damlasına kadar mücadele ettik, birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Taraftarlarımızın coşkusu, desteği ve inancı her zaman arkamızda bir dağ gibi durdu. Bu şehirde yalnızca futbol konuşulmuyor; burada kardeşlik ve onur var. Bu değerlere şahitlik etmek benim için gururdu. Ayrılık vakti geldiğinde söylenecek en doğru söz, teşekkür etmektir. Kulüp yönetimine, Amedspor ailesine, kulüp emekçilerine ve en çok da yüreğiyle takımını destekleyen o güzel insanlara sonsuz teşekkürler" dedi.

NE YAPTI?

Kasım 2024'te Amedspor'a imza atan 44 yaşındaki teknik adam, lig ve kupada takımının başında çıktığı 29 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Servet Çetin'in 12. haftada 13 puanla 16. sırada devraldığı Amedspor, sezonu 57 puanla 9. sırada tamamladı.