Amir Murillo, ilk gol sevincini yaşadı

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe’yi 4-0 yendi.

Siyah-beyazlıların bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Panamalı futbolcu Amir Murillo, mücadelenin 36. dakikada Asllani’nin asistinde takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Alanyaspor ile Başakşehir karşısında da forma şansı bulan Murillo, çıktığı 3. maçta ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11’de başlayan Amir Murillo, 90 dakika sahada kaldı.

"GÜZEL BİR GALİBİYET"

Beşiktaş forması giyen Amir Murillo, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Murillo, "Tanrıya ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çabalarımız skora yansıdı. Çok çalıştık. Büyüleyici seyircinin önünde böyle bir gol atabilmek beni mutlu etti. Güzel bir gün, güzel bir galibiyet!" dedi.

"TAKIM ARKADAŞLARIM BANA YARDIMCI OLDU"

Amir Murillo, "Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldu. Ben gollere ve asistlere yardım etmek, takımıma yardımcı olmak, bu taraftara layık olmak istiyorum." diye konuştu.