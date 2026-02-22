Fenerbahçe, Basketbol Türkiye Kupası'nı kazandı

Basketbol Türkiye Kupası finali dev bir maça sahne oldu.

Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe ile Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada kazanan Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 91-74'lük skorla mağlup etmeyi başardı ve üst üste üçüncü, toplamda da 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

BEŞİKTAŞ, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe'ye Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti.

Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti.

Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

FENERBAHÇE, FARKI AÇTI

Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43.

Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43.

6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56.

Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe, final periyoduna 70-56 üstün girdi.

FENERBAHÇE, EZELİ RAKİBİNİ YENDİ

Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı üreten Tarık Biberovic oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe: Wilbekin 3, Baldwin 21, Biberovic 28, Jantunen, Birch 7, Bacot 2, Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 11, Melih Mahmutoğlu 3, Boston, De Colo 2, Onuralp Bitim

Beşiktaş: Dotson 17, Mathews 14, Anthony Brown, Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Kamagate 2, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Thomas 7, Vitto Brown 2

1. Periyot: 22-24

Devre: 46-42

3. Periyot: 70-56

Beş faulle çıkan: 34.43 Dotson (Beşiktaş)

İKİ TAKIM ARASINDA SON 4 FİNALİN GALİBİ FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

İki takım, geçen sezondan bu yana iki kez Türkiye Kupası finali, birer defa da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finali (2) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

FENERBAHÇE, 10. ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETTİ

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı üst üste 3, toplamda ise 10. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupada 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'in ardından 2026'da da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı son 6 finalin 5'inde kupanın sahibi oldu.

JASIKEVICIUS'UN TOPLAMDA 19, FENERBAHÇE'DE 7. ŞAMPİYONLUĞU

Sarunas Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 19. şampiyonluğunu yaşadı.

Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2'şer Basketbol Süper Ligi, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerine de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk sığdırmıştı.

BEŞİKTAŞ, 5. KEZ İKİNCİLİKLE YETİNDİ

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda 5. kez ikinci oldu.

Kupada tek şampiyonluğunu 2012'de elde eden Beşiktaş, 1971, 1973, 2011 ve 2025'in ardından 2026'da da finalde kaybederek şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü verildi.

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şildini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay takdim etti.

Sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik ekibe madalyalarını Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

Deneyimli oyuncu, jest yaparak kupayı Tarık Biberovic'e verdi. Tarık'ın kupaya havaya kaldırmasının ardından oyuncular büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

MVP BIBEROVIC

Türkiye Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic kazandı.

Milli basketbolcu, finalde kaydettiği 28 sayıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Tarık, çeyrek final maçında 16 sayı, yarı finalde ise 8 sayı üretti.