Anderson Talisca, 4 gol daha atarsa kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 29. hafta mücadelesinde Erling Moe’nin çalıştırdığı Kayserispor ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Ali Yılmaz’ın düdük çaldığı maçta Kayseri Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk olduğu Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

TALISCA'DAN İKİ GOL

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, mücadelede iki kez ağları havalandırmayı başardı.

Talisca, bu gollerle beraber kariyer rekoru için geri sayıma geçti.

4 GOL DAHA ATARSA EN GOLCÜ SEZONU OLACAK

Brezilyalı futbolcu, Kayserispor maçında attığı iki golle birlikte bu sezon toplamda 23 gole ulaştı.

Talisca, 4 gol daha atması halinde rekor kıracak ve kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.

EĞER AĞLARI HAVALANDIRIRSA FENERBAHÇE PUAN KAYBETMİYOR

Öte yandan Talisca'nın gol attığı Kayserispor maçının ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın skor katkısı yaptığı tüm lig maçlarını kazandı.

Sarı-lacivertliler, sadece Talisca'nın skor katkısı yaptığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında puan kaybı yaşadı.