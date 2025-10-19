Anderson Talisca, Süper Lig'deki 3. golünü attı

- Anderson Talisca, Fatih Karagümrük karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü attı.
- 23. dakikada penaltıdan gol atan Talisca, ligdeki 3. golüne ulaştı.
- Talisca, 64. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe'nin ilk golünü Anderson Talisca kaydetti.
Müsabakaya 11'de başlayan Talisca, 23. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi.
TÜM KULVARLARDA 4 GOLÜ VAR
31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 3. kez gol sevinci yaşadı.
Talisca'nın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde de 1 golü bulunuyor.
64 DAKİKA OYNADI
Talisca, kırmızı-siyahlılar karşısında 64. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.