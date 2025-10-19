Abone ol: Google News

Anderson Talisca, Süper Lig'deki 3. golünü attı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Fatih Karagümrük filelerini havalandırarak, ligdeki 3. golüne ulaştı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 22:14
Anderson Talisca, Süper Lig'deki 3. golünü attı
  • Anderson Talisca, Fatih Karagümrük karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü attı.
  • 23. dakikada penaltıdan gol atan Talisca, ligdeki 3. golüne ulaştı.
  • Talisca, 64. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'nin ilk golünü Anderson Talisca kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Talisca, 23. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi.

TÜM KULVARLARDA 4 GOLÜ VAR

31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 3. kez gol sevinci yaşadı.

Talisca'nın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde de 1 golü bulunuyor.

64 DAKİKA OYNADI

Talisca, kırmızı-siyahlılar karşısında 64. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.

Eshspor Haberleri