Anderson Talisca'dan ayrılık iddialarına yanıt geldi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, hakkında çıkan ayrılık iddialarına ilişkin Brezilya basınına konuştu. Talisca, "Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım." dedi.