Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'a fark attı

- Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u deplasmanda 7-2 yendi.
- Bu galibiyetle Keçiörengücü 17 puana ulaştı.
- Adana Demirspor ise -17 puanla ligin son sırasında kaldı.
1. Lig'in 13. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'a konuk oldu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 7-2 kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2), Odise Roshi, Oğuzcan Çalışkan, Hüseyin Bulut ve Junior Fernandes (2) kaydetti.
Adana Demirspor'un iki golünü de Salih Kavrazlı attı.
ADANA DEMİRSPOR -17 PUANDA
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 17 puana yükselirken Adana Demirspor -17 puanla ligin dibinde yer alıyor.
Ligin sonraki haftasında Keçiörengücü, Vanspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak.