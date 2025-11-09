Abone ol: Google News

Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'a fark attı

Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 7-2'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 16:28
  • Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u deplasmanda 7-2 yendi.
  • Bu galibiyetle Keçiörengücü 17 puana ulaştı.
  • Adana Demirspor ise -17 puanla ligin son sırasında kaldı.

1. Lig'in 13. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 7-2 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2), Odise Roshi, Oğuzcan Çalışkan, Hüseyin Bulut ve Junior Fernandes (2) kaydetti.

Adana Demirspor'un iki golünü de Salih Kavrazlı attı.

ADANA DEMİRSPOR -17 PUANDA

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 17 puana yükselirken Adana Demirspor -17 puanla ligin dibinde yer alıyor.

Ligin sonraki haftasında Keçiörengücü, Vanspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak.

