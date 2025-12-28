Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor'a 3 attı

- Ankara Keçiörengücü, 1. Lig 19. haftasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi.
- Goller Fernandes, Wellington ve Ezeh'den geldi; Ümraniyespor'un tek golünü Hoti attı.
- Keçiörengücü puanını 26'ya yükseltirken, Ümraniyespor 21 puanda kaldı.
1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ankara Keçiörengücü, 3-1'lik skorla kazandı.
ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; 21. dakikada Junior Fernandes, 45. dakikada Wellington ve 60. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golünü ise 76. dakikada Engjell Hoti attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 26'ya yükseltti. Ümraniyespor, 21 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Keçiörengücü, Hatayspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.