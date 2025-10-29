Ankara Keçiörengücü, Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı

- Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getirdi.
1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
SEDAT AĞÇAY'A VEDA EDİLDİ
Başkent ekibi, Sedat Ağçay ile yollarını ayırmıştı.