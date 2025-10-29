Abone ol: Google News

Ankara Keçiörengücü, Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı

Sedat Ağçay ile yollarını ayıran Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 16:19
Ankara Keçiörengücü, Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı
  • Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getirdi.
  • Sedat Ağçay ile yollarını ayıran kulüp, yeni teknik direktörle başarılı sezonlar hedefliyor.
  • Kulüpten, Koşukavak'a hoş geldin mesajı iletildi.

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEDAT AĞÇAY'A VEDA EDİLDİ

Başkent ekibi, Sedat Ağçay ile yollarını ayırmıştı.

Eshspor Haberleri