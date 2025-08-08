Ankara Keçiörengücü'nün hedefi Süper Lig

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, kulübün yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonu için iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını belirtti.

"ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

Altyapı, mali yapı ve transfer konusunda sorunları olmadığını aktaran Tahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Önemli transferler yaptık. Bazı oyuncularımız ile yollarımızı ayırdık. Onların yerine ligi bilen, tecrübeli oyuncuları kadromuza kattık. Önceliğimiz Süper Lig'e doğrudan çıkmak. Aksi takdirde play‑off'dan yükselmeye çalışacağız.

"TRANSFERLERDE DİKKATLİ HAREKET ETMEYE ÇALIŞTIK"

Tahiroğlu, kulübün mali açıdan yüksek harcamalardan kaçındığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Ekonomik belirsizlikler ve yüksek maliyetler nedeniyle bu sezon kadro planlamamızı mütevazı bir bütçeyle yaptık. Transferlerde dikkatli hareket etmeye çalıştık. Geçen sezondaki kadroyu da koruyarak 5–6 takviye planladık.

"ALTYAPI BİR KULÜBÜN GELECEĞİDİR"

Altyapının futbol kulüpleri için önemli olduğunu anlatan Sedat Tahiroğlu, şunları kaydetti: