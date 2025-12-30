Ankaragücü'nde gerçekçi hedef, play-off

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 4 maçlık kazanma serisinin ardından 19. haftadaki 4-2'lik İskenderunspor yenilgiyle kapatan Ankaragücü, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 28 puan topladı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, sezonun ikinci yarısına play off hattı sınırında 9. sırada başlayacak sarı-lacivertli takımın ilk yarı performansını ve hedeflerini, Beştepe Tesisleri'nde, AA muhabirine değerlendirdi.

"ATTIĞIMIZ TEMELLER YAVAŞ YAVAŞ KARŞILIĞINI GÖRÜYOR"

Göreve başladığında sarı-lacivertlilerin 3. haftada 1 puanla sonuncu sırada olduğunu anımsatan Karatepe, "Sezon başı üst ligden düşmenin handikapları, yabancı oyuncuların gitmesi, transfer yasakları bunların hepsi dezavantaj. Takım çok heterojen, 6-7 tecrübeli oyuncumuz, 20-25 de genç oyuncumuz var. Aslında çok farklı bir grup ama bunları birleştirip 'yarışmacı bir kimliğe bürünebiliriz' diye düşündük ve şu anda attığımız temeller yavaş yavaş karşılığını görüyor." dedi.

Kaybettikleri maçlar da dahil iyi oynadıklarını dile getiren Karatepe, ilk 8'e girme potansiyellerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve transfer yasağını göz önünde bulundurarak genç oyuncuları A takıma kazandırdıklarını dile getirdi.

"CAMİANIN GÜCÜNE İNANARAK GELDİM"

Ankaralı olması ve Süper Lig tecrübesine değinen Karatepe, "Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Bursaspor, Eskişehirspor ve geçen yıl da Gençlerbirliği'nde çalıştım. Ankaragücü için hiç istenmeyecek bir durum, gerçekten büyük bir türbülans, 2 yıl önce Süper Lig, sonra 1. lig ve arkasından burası ama Ankaragücü güçlü bir camia, ben de bu camianın gücüne inanarak geldim." ifadeleri kullandı.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Gençlerbirliği'nde geçen sezon "büyük işler" yaptıklarını anlatan Karatepe, "Ankaragücü için de aynı şeyleri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

"BİZİM İÇİN AVANTAJLI BİR SEZON OLUR"

Ankaragücü'nün transfer yasağının devam ettiğine dikkati çeken Karatepe, "Öz kaynaklarımız ve elimizdeki futbolcularla devam etmemiz gerekiyor. Eğer oyuncularımızı kaybetmez ve genç oyuncularımızın fiziksel ve mental gelişimlerini sağlarsak bizim için avantajlı bir sezon olur." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ PLAY-OFF"

Play-off hedefine inanarak göreve geldiğini vurgulayan Karatepe, şöyle devam etti:

Ligin sonunda direkt çıkarız hedefi gerçekçi değildi, play-off hedefi çok gerçekçi bir hedef. Play-off'tan sonra artık orada gününde olan güçlü camiaların daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Oradan çıkma şansımız olabilir, daha önümüzde oynanmamış 18 maç var. Bu ivme içerisinde istediğimiz gibi gidersek de 'neden direkt çıkmayalım' diye de düşünebiliriz ama şu anki gerçekçi hedefimiz play-off.

Karatepe, Ankaragücü taraftarının genç oyunculara destek vermesinin önemine dikkati çekerek sözlerini tamamladı.