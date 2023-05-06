Antalyaspor: Bugün bir katliam vardı Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, takımının Beşiktaş'a 3-1 kaybettiği maçın ardından "Bugün bir katliam vardı. İlk dakikadan beri maçı katletmeye çalışan, oyuncularımızı durdurmaya çalışan bir hakem..." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı ve son 11 maçta 9. galibiyetini aldı.

Maçın ardından ev sahibi takımın başkanı Sabri Gülel hakem yönetimiyle ilgili isyan etti.

"Biz gördük ki, mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz"

Gülel, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi ve şu açıklamayı yaptı:

"Bugün bir katliam vardı. İlk dakikadan beri maçı katletmeye çalışan, oyuncularımızı durdurmaya çalışan bir hakem... Bugün mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli, adil ve ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki, mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. O zaman biz 17 kişi çıkalım."

"Türk futbolu adına utanç gecelerinden birini yaşadık"

Öte yandan Antalyaspor da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Akdeniz ekibinden "kasıtlı, maksatlı ve taraflı" başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu akşam yine Türk futbolu adına utanç gecelerinden birini yaşadık.



Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren rakibimizle değil, kelimenin tam anlamıyla karşılaşmanın hakemi ile mücadele edeceğimizi anladık, çünkü Mete Kalkavan ilk düdüğünden itibaren bunu bize hissettirdi.



Katliamın detaylarına tek tek girip bütünün Türk futboluna verdiği zararın göz ardı edilmesini istemediğimiz için pozisyonlara değinmiyoruz bile.



Bugün onurlu bir takımın mücadelesini "kasıtlı, maksatlı ve taraflı" kararlarıyla alt eden bir hakem izledik.

Federasyon Başkanımızın öncülüğünde Türk futbolunun yeniden yapılanıp hak ettiği marka değerine ulaşması için hep birlikte çaba gösterirken, bu hakemlerle bunu başarmamızın mümkün olamayacağını bugün net bir şekilde gördük.



Unutulmamalıdır ki Antalya, turizm ve tarımıyla ülkemize ekonomik değer katan, nüfusuyla da 5'inci büyük şehridir ve çıkaracağı ses zannettiğinizden çok daha yüksek desibelli olacaktır.



Biz hemen yarından itibaren bu hakem ve bu zihniyetin Türk futbolundan silinmesi için gereken onurlu kararların alınmasını bekliyoruz.



Biz sadece rakiplerimizi yenmek için sahaya çıkmak istiyoruz. Hakemleri de yenmek için mücadele etmek zorunda olmadığımızı düşünüyoruz.

Son olarak;



Mete Kalkavan ile ilgili endişemizi maçın öncesinde dile getirdik. Katlettiği maçlarımızı listelesek Antalya'dan TFF'ye yol olur.



Biz camiamıza yakışan onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz ve tepkimizi bugün olduğu gibi en ağır şekilde vermeye devam edeceğiz.



Kamuoyunu saygılarımızla."