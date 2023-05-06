Şenol Güneş: Hep geriden geliyoruz Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından, "Hep geriden geliyoruz. Çok puan kayıplarımız oldu. Bugün hep ileriye gitmeyi düşündük. Oyun olarak çok mesafe aldığımızı, takım oyununda daha ileri gittiğimizi düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u deplasmanda Vincent Aboubakar (2) ve Cenk Tosun'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Bünyamin Balcı kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Hep geriden geliyoruz"

Şenol Güneş, açıklamalarına şu şekilde başladı:

"Hep geriden geliyoruz. Çok puan kayıplarımız oldu. Bugün hep ileriye gitmeyi düşündük. Oyun olarak çok mesafe aldığımızı, takım oyununda daha ileri gittiğimizi düşünüyorum. Ama bugün sadece kazanmayı düşününce oyun ikinci plana düştü."

"Rakip de kendi sahamızda bize 2 puan kaybettirmişti"

Güneş, oyunun üstünlüğünü ikinci yarıda aldıklarını söyledi.

"Rakip de kendi sahamızda bize 2 puan kaybettirmişti. Bugün de iyi kapanarak oynayıp, bulacağı bir golle oyunu taşımaya çalışıyordu. Gol, moral gücünü arttırdı. Bizim tamamında oyun üstünlüğümüz olması gerekirken, ikinci yarı oyun üstünlüğü ve gollerimiz oldu."

"Geldiğimden beri ilk defa duran toptan gol yedik"

Şenol Güneş, göreve başladığı günden bu yana ilk kez duran top golü yediklerini belirtti:

"Daha oyuna hakim olarak oynamak gerekiyordu, özellikle ilk yarıda yapamadık. 3 gol bulduk, pozisyonlar bulduk. Rakibi de ortak ettik. Antalyaspor da iyi takım. İyi bir ambiyans vardı. Pas yüzdesi olarak, ilk yarıda oyun temposu ve hızı düşüktü. Bu da oyunu etkiledi. Geldiğimden beri ilk defa duran toptan gol yedik."

"Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum"

Tecrübeli teknik adam, oyuncularını tebrik etti.

"Sonunda bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dinlenmeyi hak ettiler. Ama daha iyi olmalarını bekliyorum. Kalan 3 maçta oyunumuz her rakibe karşı üstün olmalı, kazanmak arkasından gelir."

"Hakemle ilgili konuşmuyorum"

Hakemle ilgili konuşmayan Şenol Güneş, şu sözleri sarf etti:

"Hakemle ilgili konuşmuyorum. Kırmızı kart, penaltı, değil, faul... Yanlış kararlar, doğru kararlar veriliyor. Herkes konuşuyor. Van'da da, Kayseri'de de, Trabzon'da da, Antalya'da da, her şehirde, herkes yorum yapıyor. Çok girmeyi doğru bulmuyorum. Yanlış kararlar, doğru kararlar bizde saklı kalsın."

"Gol atan oyuncuları tebrik ediyorum daha iyi oynamalarını bekliyoruz"

Güneş son olarak futbolcularını değerlendirdi:

"Orta sahamız Salih dışında, Alex gibi yetenekli, becerili, oyunu yönetebilecek oyuncuyla başladık. Gedson topla fazla oynadı. Amir biraz geride kaldı. Uyum olmadı. Alex hücuma taşıyacak pozisyonlarıyla öndeki üçlünün daha iyi olacağını düşündük. Hücumda etkinliğimiz olmadı, savunma olarak zayıf kaldık. Rakip iyi baskı yaptı. Uzun topları attık. Bunların birçoğu da isabetsiz ve gereksizdi. O zaman da oyun kurulmuyor. İkinci yarı bu biraz toparladı. Ama pas yüzdesiyle, topun bizde kalmasıyla oyunu daha iyi yönetebiliriz. Bunları yapmak lazım. Gol atan oyuncuları tebrik ediyorum daha iyi oynamalarını bekliyoruz."

"Şampiyonluk başka bir dünya"

Şampiyonluk hakkında ise Şenol Hoca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Üstümüzde Fenerbahçe, Galatasaray var. Ne yapacakları, onların maçlarına bağlı. Ama biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek, o zaman bir şeyler konuşulabilir. Rakibin kaybını o zaman bekleriz. Biz bir şey yapmadığımızda o zaman konuşmanın da bir anlamı yok. Bu maçı da kazanınca, en azından umudumuz var. Geldiğimimde de söyledim, bu takımın gücü de, umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Onları da geri getiremeyiz. Hep önümüzdeki maçlara bakacağız. Futbolda puan kayıpları var. Bunları unutup, kalan 3 maça bakacağız. Bütün oyunculara 4 günlük izin verdim. 21 Mayıs'a kadar maçımız olmayacak. Uzun bir ara. Ligin de böyle bir dengesizliği var. Dışımızda olan şeylere fazla müdahale etmeden, oyunumuzu nasıl geliştirebiliriz ona bakacağız"